Kässchmieressen in Düren Eine alte Tradition an einem neuen Ort

Alte Tradition an neuem Ort: Wie jedes Jahr an diesem Karfreitag fand an mehreren Orten das traditionelle Kässchmieressen statt – zum ersten Mal nun auch auf dem Flugplatz in Düren. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher versammelten sich ab 10 Uhr, trotz des weniger guten Wetters, um in gemütlicher Atmosphäre zu trinken, zu plaudern und zu essen.