Erneuerbare Energien Hier entsteht einer der größten Solarparks von Wallerfangen

Die Gemeinde Wallerfangen setzt bei der regenerativen Erzeugung von Strom auf die Errichtung von Solarparks. Insgesamt sechs dieser Anlagen sind aktuell in der Kommune in Planung. Einer dieser sogenannten Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist der Solarpark Leidingen. Seit der Gemeinderatsitzung im Februar ist dieser nun einen Schritt näher an seine Realisierung gerückt, was gleichzeitig den energie- und klimaschutzpolitischen Zielen des Bundes entgegenkommt.