Nahversorgung für den gesamten Gau „Der Ort hier ist vielmehr als nur ein Dorfladen“ – Geschäft in Gisingen schließt nach fast 20 Jahren

In den fast 20 Jahren seines Bestehens war der kleine Dorfladen in Gisingen nicht nur die einzige Einkaufsmöglichkeit für die Menschen der Wallerfanger Ortsteile auf dem Saargau, er hat sich auch zu einem beliebten Treffpunkt vor allem für ältere Menschen entwickelt. Am vergangenen Mittwochmorgen hatte dort der 1949er-Jahrgang sein monatliches Treffen. Die Männer und Frauen seien damals alle zusammen in Ittersdorf in der Schule gewesen und wohnen heute über den ganzen Gau verteilt bis nach Überherrn. Die Gruppe freut sich sehr, dass es mit dem Dorfladen weitergeht, denn: „Der Gau ist doch sowieso bald tot.“