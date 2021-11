Auszeichnung : Eichenlaubschule in Weiskirchen erhält Berufswahlsiegel

Ministerin Anke Rehlinger überreicht das Plakat zum Berufswahlsiegel an Patric Neumeyer von der Eichenlaubschule. Zugeschaltet ist Didaktikleiter Alexander Koch. Foto: Alwis e.V./Rich Serra

Weiskirchen Die Eichenlaubschule (ELS) in Weiskirchen ist mit dem Berufswahlsiegel ausgezeichnet worden. Sie ist dabei eine von neun Schulen im Saarland sowie die einzige im Kreis Merzig-Wadern, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.

Zudem sei sie eine von fünf Schulen, denen die Rezertifizierung des Siegels gelang.

„Berufsorientierung ist ein zentrales Element der Gemeinschaftsschulverordnung und liegt uns sehr am Herzen“, sagt Schulleiterin Rita Dibos. Das Konzept der Schule enthalte bereits ab Klasse fünf Berufsorientierung – um die Schülerinnen und Schüler auf den Übergang ins Berufsleben vorzubereiten und so Fehlentscheidungen zu vermeiden. „Dabei ist wichtig, die Verantwortlichkeit auch in der Schulleitung zu verankern, damit eine optimale Koordination der einzelnen Elemente gewährleistet ist“, ergänzt Patric Neumeyer, Verantwortlicher für die Berufsorientierung und stellvertretender Schulleiter.

Das Konzept der Eichenlaubschule beginne schon in der Orientierungsstufe, wo in allen Fächern themenbezogen Berufsbilder einbezogen werden. Zusätzlich werden im Fach Arbeitslehre grundlegende Fertigkeiten erlernt, so machen alle Schülerinnen und Schüler ihren Bohrmaschinenführerschein. Außerdem werden Eltern einbezogen, indem sie ihre Berufe in der Klasse vorstellen können.

In der Klassenstufe 7 nehmen alle an einer Potenzialanalyse teil, die unter der Leitung der KÜM-Kraft Marion Lauer-Hoff steht. KÜM steht für Kommunales Übergangsmanagement und ist eine Maßnahme des Landkreises Merzig-Wadern.

Klassenstufe 8 setzt einen Schwerpunkt auf Berufsorientierung, da zu Beginn die BOP-Werkstatttage stattfinden und am Ende das dreiwöchige Betriebspraktikum. Außerdem setze in Klassenstufe 8 auch die Information und Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit ein, die regelmäßige Schulsprechstunden anbiete. Des Weiteren stehen nach Worten der Schule ein Bewerbertraining, Betriebserkundungen und ein Business-Knigge auf dem Programm.

Im Rahmen von KÜM wird in Klassenstufe 9 der sogenannte GEVA-Test durchgeführt, durch den die Schülerinnen und Schüler dann Berufe herausfiltern können, in denen sie ihre Fertigkeiten am besten einbringen können. Zudem gebe es regelmäßige Projekte mit den Kooperationspartnern der Eichenlaubschule. Derzeit bestehen nach Worten der Schule Kooperationsvereinbarungen mit Thyssen Krupp Bilstein, Vitalis Parkhotel Weiskirchen, Wahlen & Schabbach und Nestlé Wagner TK, weitere seien in Vorbereitung. Die Abschlussklassen nehmen regelmäßig an der Ausbildungsmesse des Landkreises in Losheim teil.

Trotz vieler Einschränkungen konnten die meisten der geplanten Maßnahmen nach Worten der Schule stattfinden, teilweise auch in digitaler Form. Derzeit laufen die Planungen für die schulinterne Ausbildungsmesse „Sesammen (ebbes) schaffen“ Anfang Februar, die einen Schwerpunkt auf den Bereich „Handwerk“ legt, da es in diesem Bereich große Nachwuchssorgen gibt.