Rammelfangen : Alte Autos und tolle Landschaften

Hans-Ludwig Kiefer und Christina Kiefer teilen sich das gemeinsame Hobby der Fotografie. In Rammelfangen stellen sie gemeinsam aus. Foto: Landkreis Saarlouis/Monika Braun

Rammelfangen Die Ausstellung „Oldie Meets Landscape“ ist bis Sonntag, 28. November, in Rammelfangen zu sehen.

„Oldie Meets Landscape“ ist das Motto einer Fotoausstellung von Hans-Ludwig und Christiane Kiefer, die ab Mittwoch, 10. November, in Rammelfangen zu sehen ist. Bis zum 28. November sind die Bilder in Schloss Dusartz de Vigneulles zu sehen. Hierzu lädt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Saarlouis in Zusammenarbeit mit Wolfgang Meunier vom Schloss Dusartz de Vigneulles ein

Die Fotoausstellung bietet nach Worten der KVHS Gelegenheit, sich dem Werk zweier Persönlichkeiten anzunähern, die nicht nur ihre Vater-Tochter-Beziehung, sondern auch das gemeinsame Hobby der Fotografie verbindet.

Die in drei Teile gegliederte Ausstellung führt den Betrachter entsprechend dem Motto dabei zunächst nach Schottland. Hans-Ludwig Kiefer präsentiert eine Auswahl seiner auf bisher fünf Reisen nach Schottland entstandenen Fotografien und zollt dem reizvollen Land mit seinen landschaftlichen sowie baulichen Schönheiten Tribut. Daran anschließend ist der Betrachter eingeladen, in die fotografische Welt von Christiane Kiefer einzutauchen und die Perspektive der jungen Fotografin auf besondere Momente an Orten im Saarland und auch bundesweit zu erleben. Abschließend gibt Hans-Ludwig Kiefer mit Hinguckern aus dem Bereich der Oldtimer-Fotografie den Blick frei auf amerikanische Straßenkreuzer aus den Baujahren 1957 bis 1962.

Ein Besuch der Ausstellung in Schloss Dusartz de Vigneulles in Rammelfangen ist bis Sonntag, 28. November, mittwochs sowie freitags, samstags und sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr möglich.