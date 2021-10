Neues Konzept in Wallerfangen : „Ein Campus für die ganze Gemeinde“

Neues Konzept in Wallerfangen

Wallerfangen Das ehemalige Jugenddorf Blauloch in Wallerfangen soll ein Campus für Vereine, Jugendarbeit und Kultur werden.

Über 20 Jahre lang lag das frühere Jugenddorf Blauloch in Wallerfangen ungenutzt im Dornröschenschlaf. Nun wird es quasi über Nacht geöffnet und wieder zugänglich gemacht: Kinder, Jugendliche, Vereine und Freunde sollen hier einen Platz finden, ihre Freizeit zu verbringen, gemeinsam zu feiern, üben, spielen und lernen – und das inmitten der Natur.

Aus dem Jugenddorf Blauloch soll nun ein Campus werden, so sieht es das Konzept vor, das Bürgermeister Horst Trenz und Ortsvorsteherin Julia Harenz über Monate gemeinsam erstellt und kürzlich dem Ortsrat präsentiert haben. Es stieß auf breite Zustimmung, freuen sich die beiden.

Der neue Name „Campus“ soll ausdrücken, dass die Gesamtanlage auf dem Gelände, mit Gebäuden, Sport- und Spielanlagen, künftig für Jugendarbeit wie Vereine, für Familienfeiern wie Zeltlager von allen in der Gemeinde gemeinsam genutzt werden soll: „Also ein Feld für die ganze Gemeinde!“, unterstreicht Trenz.

Das ehemalige Jugenddorf liegt im Blauloch, am Ortsrand von Wallerfangen im Grünen, in unmittelbarer Nähe zu Freibad, Campingplatz und Tennisanlagen. Auf der weitläufigen Anlage befinden sich Wiesen mit Baumbestand, Außensportanlagen, ein Grillplatz und ausreichend Parkplätze. Das Haupthaus ist geprägt durch einen hellen, 82 Quadratmeter großen Festsaal mit Terrasse, verfügt aber auch über eine teilweise ausgestattete Großküche mit Kühlhaus sowie Arbeits- und Lagerräumen, Garderoben, mehrere Toiletten und Duschräume sowie weitere Nebenräume im Obergeschoss. Sieben der „Nur-Dach-Häuser“ stehen voneinander unabhängig auf dem Gelände, sie haben jeweils eine Toilette, sind aber aufgrund neuerer Brandschutzbestimmungen nur eingeschränkt nutzbar.

Der Fokus soll zunächst auf der Wiedernutzung von Haupthaus und Freigelände liegen, sagt Trenz. „Für Hochzeiten, Kommunionen, Geburtstage oder Jahrgangstreffen bieten sich in Wallerfangen kaum Möglichkeiten, im größeren Kreis und ungestört zu feiern“, meint er. Auch Mitgliederversammlungen, Sitzungen oder Volkshochschulkurse zum Beispiel sollen möglich sein. Die Küche sieht er als großes Plus, auch bei Vereinsfesten kann so etwa selbst gekocht werden.