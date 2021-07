Es war einmal eine Kaiserlinde : Fast 130 Jahre in Stücke zerteilt

Die bis zu 130 Jahre alte Linde an der Weinbachstraße wurde am Freitagvormittag gefällt. Im Hintergrund das Kapellchen von 1816. Foto: az

Ihn Wo vorher die Kaiserlinde stand, ist jetzt ein Loch. Der Baum war krank und musste gefällt werden.

Der Baum ist weg. Die alte Linde an der Weinbachstraße in Ihn wurde am Freitag in mehreren Teilen bis zum Boden abgesägt. Die Fällung erfolgte von etwa neun bis elf Uhr durch eine Fachfirma. 120 bis 130 Jahre lang hatte sie rechts neben einem kleinen Kapellchen von 1816 gestanden.