Förderung für antike Stätte auf dem Saargau : 30 000 Euro für Grabungen am Denkmal Sudelfels

30 000 Euro für Grabungen am Denkmal Sudelfels

Ihn Das Quellheiligtum Sudelfels bei Ihn gilt als einer der wichtigsten Kulturplätze römischer Zeit im Saarland. Diese Stätte soll künftig stärker aufgewertet und mit weiteren Sehenswürdigkeiten verknüpft werden, beispielsweise mit der Tropfsteinhöhle Niedaltdorf sowie dem Emilianusstollen St. Barbara.

Um die noch nicht vorhandenen Potenziale besser zu verknüpfen, hat der Kreistag Saarlouis in seiner bislang letzten Sitzung einstimmig die Vergabe eines touristischen Erschließungskonzeptes für 18 326 Euro beschlossen. Verbunden mit dieser planerischen Maßnahme sind Sanierungsarbeiten und neue Grabungen in dem Ensemble aus römischem Landhaus (Villa rustica) und Quellbereich.

Zwischenzeitlich hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) bekannt gegeben, dass sie das Quellheiligtum Sudelfels in diesem Jahr als voraussichtlich eines von acht Denkmalen im Saarland fördert. Die in Bonn ansässige DSD stelle für Erd-, Sondierungs- und Sanierungsarbeiten sowie für weitere archäologische Untersuchungen 30 000 Euro zur Verfügung.

Nur einen Kilometer Luftlinie von der französischen Grenze entfernt befindet sich in einem Wander- und Waldgebiet der Gemeinde Wallerfangen die frei zugängliche Ausgrabung eines gallorömischen Quellheiligtums. Die hier aus dem Fels sprudelnde Quelle gab dem Ort seinen Namen: Sudelfels. Das Wasser wurde im 1. Jahrhundert in einem Brunnen gefasst, später entstanden das Brunnenhaus – Nymphäum – und weitere Tempelchen. An drei Seiten umfasste den Tempelbezirk eine Mauer.