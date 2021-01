Anwohner alarmierten Rettungsdienst : Schrecklicher Vorfall in Wadgassen: Frau legt Baby in Mülltonne ab

Schrecklicher Vorfall in Wadgassen: Frau legt Baby in Mülltonne ab

Wadgassen Eine offenbar seelisch verzweifelte Mutter hat ihr Baby in Wadgassen in eine Mülltonne ausgesetzt.

Wie die Polizei der SZ auf Anfrage mitteilte, hat eine offenbar psychisch kranke Mutter ihr Baby in eine Mülltonne in Wadgassen abgelegt. Das Kind sei vermutlich unmittelbar zuvor geboren worden. Anwohner haben den Vorfall beobachtet und die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, teilte die Polizei mit.

Das Baby wurde in stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich weiter dort. Die Mutter wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.