Quarantäne für das komplette Personal : Corona-Pandemie legt Wadgasser Bauhof lahm

Wadgassen Mehrere Corona-Fälle bei Bauabteilung in der Wadgasser Verwaltung

Diese starke Einschränkung ist für die Gemeinde gerade auch in der momentanen Bereitschaftslage mit Winter- und Streudiensten ein großes Problem. Dennoch konnte schnell Abhilfe geschaffen werden. „Ich bin äußerst dankbar, dass wir in dieser momentanen Notlage auf die Hilfe unserer Nachbargemeinden zählen können. Bürgermeister Stefan Louis aus Bous und Bürgermeisterin Anne-Yliniva Hoffmann aus Überherrn waren spontan bereit, uns in der Zeit der Quarantäne zu helfen um eventuelle Bereitschaftsarbeiten, Winterdienste oder Aushubarbeiten für Bestattungen zu gewährleisten“, sagte Greiber. „Für diese unkomplizierte und kollegiale Hilfe gilt an dieser Stelle mein besonderer Dank.“