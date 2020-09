Feuerwehreinsätze in St. Ingbert : In einem Hochhaus schlug der Brandmelder an

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert am Montag, 14. September, ins St. Ingberter Südviertel ausrücken. Gegen 13:20 Uhr rief eine Mutter in einem Mehrparteienhaus in der Rosenstraße die Feuerwehr um Hilfe, weil sich ihr Kind im Bad eingeschlossen hatte.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Kleinkind die Tür selbstständig geöffnet. Die Feuerwehr musste keine weitere Hilfe leisten.