Corona-Pandemie im Kreis Saarlouis : Zwei Covid-19-Fälle in Hostenbacher Krippe

Zwei Covid-19-Fälle in Hostenbacher Krippe

Die Kita Pfiffikus in Hostenbach aus der Vogelperspektive. Foto: Ruppenthal

Hostenbach/Lebach 24 Menschen müssen deswegen in Quarantäne. Auch an einem Lebacher Gymnasium wurde eine Person positiv getestet.

Aus dem Verdacht ist leider eine Tatsache geworden: Wie das Gesundheitsamt des Kreises Saarlouis am Mittwochmorgen mitteilte, sind an der Kinderkrippe Pfiffikus im Wadgasser Ortsteil Hostenbach zwei Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Für 24 Personen wurde daraufhin Quarantäne ausgesprochen.

Am Montagabend hatte die Gemeinde Wadgassen über ihren Facebook-Account noch von einen Verdachtsfall in der kommunalen Krippe berichtet. Vorsorglich war diese am Dienstag erstmal geschlossen worden (die SZ berichtete).