Corona-Impfung : Impfaktion mit Nuvaxovid in der Glückaufhalle Wadgassen

Impfaktion mit Nuvaxovid in der Glückaufhalle Wadgassen

Impfungen gibt es in Wadgassen am 10. März. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Wadgassen Die Impfung ist nur nach vorheriger Online-Terminbuchung möglich.

Eine Impfaktion mit dem neuen Vakzin von Novavax gibt es am 10. März von 17 bis 19 Uhr im Corona-Testzentrum der Gemeinde, in der Glückaufhalle in Wadgassen. Das hat die Gemeinde mitgeteilt.