Feuerwehr im Einsatz : Brand sorgt für Stromausfall in Differten

Differten Teile von Differten waren am Sonntag ohne Strom. Grund dafür war ein Brand. Die Löscharbeiten waren für die Feuerwehr besonders gefährlich.

Die Feuerwehr in Differten bei Wadgassen ist am Sonntag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Dabei war die Anfahrt schon besonders schwierig. Die elektrischen Rolltore des Feuerwehrgerätehauses mussten per Hand angehoben werden, denn Teile von Differten hatten am Sonntag keinen Strom.