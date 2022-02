Leichtes Spiel für Autodiebe : Polizei warnt: Hochwertige Wagen mit „Keyless-Go“ in Saarbrücken und Wadgassen gestohlen

Foto: dpa/Uli Deck

Zuletzt sind kurz hintereinander in Wadgassen und in Saarbrücken zwei hochwertige Autos mit dem Komfort-Schließsystem „Keyless-Go“ gestohlen worden. Was die Polizei Besitzern solcher Fahrzeuge jetzt rät.

In der Nacht auf Dienstag (7./8. Februar) ist ein grauer BMW M 2 in der Straße "Im Schäfereidell" in Wadgassen gestohlen worden. In der darauffolgenden Nacht passierte das gleiche mit einem schwarzen BMW X5 im Kobenhüttenweg in Saarbrücken. Beide Fahrzeuge verfügten nach Auskunft der Polizei über „Keyless-Go“, ein schlüsselloses Zugangssystem. Beide Wagen waren vor den Wohnanwesen der Besitzer geparkt.

Die Fachdienststelle für Eigentumskriminalität möchte die Besitzer hochwertiger Fahrzeuge mit Keyless-Go-System sensibilisieren und rät, Fahrzeuge, soweit möglich, in verschlossenen Garagen abzustellen. Außerdem sollten alle Fahrzeugschlüssel in einer speziell abgeschirmten Box oder einer Metallbox aufbewahrt werden. Dadurch könnten die Signale zwischen Schlüssel und Fahrzeug nicht von Kriminellen abgefangen werden.

Die Komfort-Schlüssel „Keyless-Go“ erleichtern laut ADAC Dieben das Handwerk ungemein: Sie müssen sich nur mit einem kleinen Gerät in der Nähe des Auto- oder Motorradschlüssels aufhalten – und mit einem zweiten Gerät in der Nähe des Fahrzeugs. Schon werden die Reichweiten der Signale hunderte Meter "verlängert" und das Auto lässt sich ebenso öffnen wie die Schlösser der Zweiräder. Mit fast allen Fahrzeugen könne weggefahren werden. Beide Geräte können nach Einschätzung von ADAC-Experten mit geringem Aufwand selbst gebaut werden. Die Bauteile im Wert von 100 Euro gebe es in jedem Elektronik-Laden.