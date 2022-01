Spurker Friedhof : Gedenkort in Wadgassen erweitert

Gedenkort in Wadgassen erweitert

Ricarda Kunger, Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, an der neuen Gedenktafel Foto: Ruppenthal

Wadgassen Eine Erinnerungstafel für die Euthanasieopfer aus dem Wadgasser Raum ist anlässlich des Gedenktags am 27. Januar am Gedenkort Spurker Friedhof angebracht worden. Auch die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar Ricarda Kunger war dabei.

„Der Gedenkort Spurker Friedhof“, sagte Bürgermeister Sebastian Greiber, „ist mehr als nur ein sichtbares Erinnerungszeichen an begangenes Unrecht. Die kontinuierliche Aufarbeitung der Naziverbrechen und die Möglichkeit ihrer aktualisierbaren digitalen Kommunikation verbindet das besuchbare Mahnmal vor Ort mit weltweit abrufbaren Daten und Fakten zu den begangenen Verbrechen.“

Mahnmal und Gedenkraum sind nach Worten der Gemeinde Wadgassen so konzipiert, dass die Stele aus Corten-Stahl durch einen begehbaren Innenraum im ehemaligen Friedhofshaus ergänzt werden. Es gibt Installationen, Gedenktafeln und weitere Informationsangebote, die das Unrecht des Naziterrors sichtbar machen. Nach der bereits existierenden Erinnerungstafel für die deportierten und ermordeten jüdischen Bürger erinnert nun im Gedenkraum eine weitere Erinnerungstafel an die Euthanasie-Tötungen durch die Nazis. Die dort wiedergegebenen Namen von bislang zehn ermittelten Wadgasser Euthanasie-Opfern wollen die Euthanasie-Problematik dauerhaft hervorheben und so der Vergessenheit entreißen. Ebenso neu ist die Möglichkeit, vor Ort über QR-Codes Tonschleifen anzuhören, die sich als „Gedenkmomente“ den Facetten des Naziterrors nähern und regionale Bezüge setzt.