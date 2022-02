400 Registrierungen für Novavax : Impfstelle in Ex-City-Outlet reduziert Angebot — Novavax kommt

Info

In unserer Region haben sich laut Gesundheitsamt 388 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Zweibrücken hat nun eine Inzidenz von 1181,7 der Landkreis 1103. Positiv getestet wurden unter anderem jeweils ein Mitarbeiter des Kindergartens Dellfeld und der Kita „Apfelbäumchen“ in Reifenberg, jeweils ein Kind in der Kita „Kuckucksnest“ in Rieschweiler-Mühlbach und der Kita Canadastraße sowie zwei Mitarbeiter in der Kita Heilig Kreuz in Zweibrücken. Mit Vorliegen des positiven Ergebnisses müssen die Betroffenen für zehn Tage ab Abstrichdatum in Quarantäne. Ab dem achten Tag können sie sich, wie eventuell ungeimpfte Haushaltsangehörige, freitesten lassen. Aktuell sind in der Region 2493 bestätigte positive Fälle aktiv, 266 mehr als am Vortag. Davon leben in Zweibrücken 561 – plus 55. (eck)