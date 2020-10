Erweiterung Industriegebiet Lisdorfer Berg : Stadtrat Saarlouis beschließt Bürgerbefragung am 28. Februar

Saarlouis Am 28. Februar sollen die Saarlouiser über eine maximal 50 Hektar große Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes Lisdorfer Berg entscheiden.

Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen hatten sich CDU, Grüne und FDP nach der Stadtratswahl darauf geeinigt, die strittige Entscheidung über die Erweiterung des Lisdorfer Berges von den Bürgern entscheiden zu lassen. Der Grund: Es herrschte Uneinigkeit darüber. CDU und FDP sind für den Lisdorfer Berg, die Grünen dagegen. Also fand man den Kompromiss der Bürgerbefragung, mit dem Zusatz, dass das Ergebnis für die Stadtratsfraktion bindend sein wird. Befragt werden soll, so Schäfer weiter, „jeder ab 18 Jahren, der in Saarlouis wohnt.“

Ein Angebot, das Hubert Ulrich für die Grünen dankend ablehnte. Umso bemerkenswerter, da Ulrich, der für die Grünen den gemeinsamen Antrag der Stadtratsfraktion begründete, einer der größten Gegner der Erweiterung des Lisdorfer Berges war und ist: „Die CDU will 50 Hektar, wir wollen Null. Darum stimmt die Bevölkerung darüber ab.“ Er betonte, dass sich die Grünen an den Koalitionsvertrag halten werden. „Wir sind in vielem unterschiedlicher Meinung, wir sind ja auch verschiedene Parteien.“ Deshalb sei die Bürgerbefragung ein klassischer Kompromiss. Außerdem leiste die Beteiligung der Bürger an solch wichtigen Entscheidungen einen Beitrag zur allgemeinen Politikverdrossenheit. Man habe in der Koalition lange gestritten, auch über den Zeitpunkt. Dabei gab Ulrich zu, dass er die Einwohnerbefragung lieber später, nach Corona, durchgeführt hätte, wie die Verwaltungsspitze. Dennoch: „Wir tragen das so mit!“. Gleiches gelte auch für die FDP, so Paul Kornenberger für seine Partei, die gerne eine größere Fläche ausgewiesen hätte.