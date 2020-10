Umfrage : Im Oktober wird es Zeit für Winterreifen

Für Nicolas Schleich, Inhaber von Reifen Schleich in Roden, ist die Saison für Winterreifen gut angelaufen. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Der Herbst ist für viele die Zeit für einen Reifenwechsel: Wie wirkt sich Corona auf die Händler in der Region aus?

Eine Faustregel besagt, dass Autofahrer von Oktober bis Ostern („O bis O“) die Sommerreifen gegen Winterreifen tauschen sollen. Nur ein grober Richtwert, denn in Deutschland gilt für Privatfahrzeuge nur eine situative Winterreifenpflicht. So muss man bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- und Reifglätte mit Winterreifen unterwegs sein, an ein Datum ist der Wechsel aber nicht gebunden. Dennoch bricht im Oktober die Hochsaison in den Autohäusern und bei den Reifenhändlern an. Wir haben uns umgehört, wie es sich mit der Terminlage in der Region derzeit verhält.

Bei Reifen Schleich in Saarlouis-Roden läuft die Terminvergabe bisher gut. „Die Termine sind gut angelaufen, bei uns hat die Saison begonnen“, erklärt Inhaber Nicolas Schleich. „Ich habe das Gefühl, dass die Kunden sogar früher kommen als in den Vorjahren. Gerade weil im Fernsehen schon von Schnee die Rede ist. Da sieht man, dass die Leute sich Gedanken machen und das Thema ernst nehmen.“ Die Corona-Pandemie habe bisher keine spürbaren Auswirkungen auf den Reifenhändler. „Das Einzige, was sich geändert hat, sind natürlich die Hygiene- und Abstandsregeln, die von unseren Kunden sehr gut akzeptiert werden. Außerdem entzerren wir die Termine ein bisschen, damit nicht zu viele Leute auf einmal kommen.“

Vanessa Busch, im Verkauf bei Reifen Göstl in Dillingen tätig, berichtet ähnliches: „Die Leute kommen ganz normal und Corona-bedingt auch nicht weniger als in den Vorjahren. Bisher waren zwar noch nicht viele da, aber das ist normal“, sagt die 44-Jährige. „Dadurch, dass wir die Termine etwas verteilen müssen, damit wir die Abstandsregeln einhalten können, geht die Reifenwechselsaison bei uns aber sicher etwas länger als in den vergangenen Jahren.“ Ansonsten mache sich Corona kaum bemerkbar. „Wir haben nur einzelne ältere Kunden, die dann mal den Sohn oder die Tochter zu uns schickten. Aber im Großen und Ganzen kommen sie doch selbst und haben keine Angst, sich bei uns anzustecken.“

Beim Reifenhändler Sacksteder in Fraulautern weiß man: „Bei uns gibt es zwar keine feste Pflicht, bis wann man die Winterreifen aufgezogen haben muss, in Luxemburg aber schon. Dort gibt es ab 1. Oktober die Winterreifen-Pflicht. Es ist gut zu wissen, dass es, je nach dem wo man hinfährt, unterschiedliche Regeln gibt“, erklärt Nicole Arnone vom Verkauf bei Sacksteder. Bislang habe ihr Betrieb noch nicht viele Reifenwechsel-Termine vereinbart. „Die meisten Leute kommen eher ab Mitte Oktober. Daher kann ich derzeit noch nicht abschätzen, ob es Corona-bedingt weniger Termine gibt oder nicht.“ Sie könne sich aber schon vorstellen, dass diesen Winter weniger Leute zum Reifenwechsel kommen. „Einfach weil zum Beispiel Leute mit Allwetterreifen gerade während des Lockdowns nicht so viel gefahren sind“, meint die 28-Jährige.