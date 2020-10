Kanalbau in Saarlouis : Rodungen wegen Hauptsammer West

Saarlouis Seit Herbst 2019 laufen die Bauarbeiten des Entsorgungsverbandes Saar für den zweiten Bauabschnitt des Hauptsammlers West in Saarlouis (die SZ berichtete). Zur Herstellung eines Baufeldes werden Montag, 5. Oktober, Grünflächen zwischen der Autobahnabfahrt Saarlouis Mitte und der Metzer Straße gerodet.

Hierzu wird eine Verkehrssicherung in der Metzer Straße in Höhe der Bushaltestelle eingerichtet.

Der zweite Bauabschnitt für den Hauptsammler West erstreckt sich von der Neue-Welt-Straße bis in die Überherner Straße, dann weiter in Richtung Metzer Straße, wo er diese kreuzt und anschließend parallel zur A 620 in Richtung Wallerfanger Straße verläuft. Dort schließt er an den bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt an.