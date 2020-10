Niedtalbahn : Gemeinde Rehlingen-Siersburg begrüßt die Initiativen in Frankreich

Gemeinde Rehlingen-Siersburg begrüßt die Initiativen in Frankreich

Rehlingen-Siersburg Im Saar-Landtag wollen deutsche und französische Bürgermeister gemeinsam für die Strecke werben.

Die neueren Entwicklungen zur Niedtalbahn auf französischer Seite (die SZ berichtete) werden auch im Rathaus Siersburg begrüßt. „Wir freuen uns, dass auf französischer Seite durch zahlreiche Bürgermeister auch dort der Druck auf die höheren politischen Ebenen erhöht wird. Durch diese Diskussionen und eine Machbarkeitsstudie erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass auf beiden Seiten der Grenze Millionenbeträge in die Niedtalbahn und somit in die Zukunftsfähigkeit investiert werden“, erklärt der Erste Beigeordnete Joshua Pawlak in Vertretung des langzeiterkrankten Bürgermeisters Ralf Collmann. „Für die Gemeinde Rehlingen-Siersburg ist der Streckenabschnitt zwischen Dillingen und Niedaltdorf eine wichtige Verbindung für Pendler und Schüler. Wir kämpfen daher für den Erhalt und die Zukunft dieser Strecke.“