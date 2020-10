Wiederehrende Beiträge für Straßenausbau werden verdoppelt : Stadtrat schluckt die für die Bürger teure Kröte

Zweibrücken Grundstücksbesitzer zahlen die nächsten fünf Jahre rund 28 Cent pro Quadratmeter für den Straßenausbau. Vier Ratsmitglieder stimmten dagegen.

„An den 28 Cent kommen wir nicht vorbei“, meinte FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler. „Wir müssen die Kröte schlucken“, schloss sich FDP-Fraktionschefin Ingrid Kaiser der Auffassung an, dass der Beitrag den die Grundstücksbesitzer für den Straßenausbau zahlen müssen, erhöht werden muss, „wenn wir bessere Straßen sollen“. Auch der CDU-Vize-Fraktionsvorsitzende Pascal Dahler sah in der Stadtratssitzung am Mittwochabend die Dringlichkeit des Straßenausbaus. „Wir stehen in der Verantwortung zu entscheiden und zu handeln“, sagte SPD-Fraktionschef Stéphane Moulin.

Demnach werden in den nächsten fünf Jahren insgesamt 21 Straßen in der Kernstadt sowie zwei in Mittelbach und eine in Rimschweiler ausgebaut. In der Kernstadt sind das rund 6640 Meter. „Das ist fast doppelt so viel wie beim ersten Ausbauprogramm 2016 bis 2020“, erklärte Wosnitza. Da waren es rund 3440 Meter. „Das bedeutet, dass die Beiträge auch steigen müssen.“ In Mittelbach und Rimschweiler sind es zusammen 1350 Meter für drei Straßen.