Für Innenstadt von Saarlouis : CDU will Außengastronomie fördern und Weihnachtsmarkt-Konzept

CDU will Außengastronomie fördern und Weihnachtsmarkt-Konzept

Saarlouis Den Weihnachtsmarkt auf dem Kleinen Markt wird es 2020 wohl nicht geben. Die CDU Innenstadt schlägt nun dezentrale Buden vor. Außerdem will sie die Altstadtwirte fördern.

In der kalten Jahreszeit soll die Gastronomie in Saarlouis, speziell in der Altstadt, voll unterstützt werden. Dafür spricht sich die CDU Saarlouis-Innenstadt aus. „Im Vordergrund stehen die Wirte, ihre Existenzen und die ihrer Mitarbeiter“, erklärt der Vorsitzende Carsten Quirin. Durch die Abstandsredgelung wegfallende Plätze könnten kompensiert werden, durch Optionen wie Zelte, diverse Heizsysteme, Trinkstehplätze. Haushaltsreste, die unter anderem für Veranstaltungen vorgesehen waren, könnten für eine entsprechende Förderung verwendet werden, schlägt er vor.