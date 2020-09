Vor der Einwohnerbefragung : SPD will nur 35 Hektar Lisdorfer Berg zur Diskussion stellen

Saarlouis Es sah so aus, als setze sich die große Einigkeit im Stadtrat Saarlouis zur Einwohnerbefragung zum Lisdorfer Berg fort. Doch die SPD will eine Erweiterung von nur 35 Hektar, nicht 50 Hektar wie CDU, Grüne und FDP.

Die SPD Stadtratsfraktion in Saarlouis will eine mögliche weitere Bebauung des Lisdorfer Berges auf maximal 35 Hektar begrenzen und auch nur zu dieser Fläche die Einwohner befragen. CDU, Grüne und FDP wollen in der Ratssitzung am Donnerstag die genaue Fragestellung beschließen, die den Bürgern im Februar vorgelegt wird. Damit soll ein Meinungsbild erhoben werden. Der Stadtrat hat aber darüber hinaus schon beschlossen, sich an dem Ergebnis zu orientieren. Die Ratsmehrheit hat sich dabei für maximal 50 Hektar Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes Lisdorfer Berg ausgesprochen. Die SPD geht den Weg der Einwohnerbefragung mit, hat aber am Dienstag wissen lassen, nur eine kleinere Erweitwerung von 35 Hektar zu befürworten. Diese Größe hatte sie auch in der Vrgangenheit genannt.