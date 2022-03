Im Vorbeifahren Auto beschädigt : Polizei sucht in Elm Geschädigten

Elm Die Polizei Saarlouis sucht einen Fahrer, dessen Auto am Montagabend in der Bachtalstraße in Elm, in Höhe der Hausnummer 318, beschädigt worden ist.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein 29-jähriger Fahrer eines schwarzen Ford Focus im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel ein Auto gestreift und beschädigt. Die Polizisten konnten jedoch kein beschädigtes Auto feststellen.