Spende von der KSK : Neues Einsatzfahrzeug für den Pflegedienst

Schwalbach Die KSK Saarlouis unterstützt die Sozialstation Schwalbach. Die darf sich über ein neues Auto freuen.

Ihre Dienste sind auch in der Pandemie vielen Menschen wichtig: Mit 64 hauptamtlichen Beschäftigten versorgt die Sozialstation Schwalbach täglich rund 500 Klienten, sei es in Grundpflege, Behandlungspflege, bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder in der Betreuung Demenzkranker. Das Einzugsgebiet umfasst die Gemeinden Schwalbach mit allen Ortsteilen, Bous und Ensdorf . Da sind viele Wege zu fahren, weshalb auch entsprechend viele Einsatzfahrzeuge benötigt werden. Den Fuhrpark von 17 Autos ergänzt ein neuer Peugeot 208. Thomas Wolf, Direktor des Gewerbekundengeschäfts der KSK, übergab das Auto an Pflegedienstleiterin Monika Strauß und ihren Stellvertreter Karlheinz Schröder. Ermöglicht wurde die Spende durch Kunden der Kreissparkasse Saarlouis, die beim Gewinnsparen des Sparvereins Saarland mitmachen. Ein Großteil der Erlöse wird in Form von Einsatzfahrzeugen an soziale und karitative Einrichtungen im Landkreis verteilt. Von der Kreissparkasse können diesmal sechs Autos vergeben werden. Pro Jahr fließen durch das Gewinnsparen im Saarland knapp eine Million Euro an gemeinnützige Institutionen. Seit Bestehen des Sparvereins konnten rund 1600 Fahrzeuge bereitgestellt werden, davon mehr als 300 im Kreis Saarlouis.