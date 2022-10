Lebach : Fußgänger stürzt nach Unfall mit Auto

Zuerst stürzte ein Fußgänger mit seinem Fahrrad nach einem Unfall mit einem Pkw, als Folge verletzte er sich am Bein.

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall mit einem am Gehweg geparkten Auto am Bein verletzt worden. Der 68-Jährige, berichtet die Polizei, war am Samstagabend gegen 18.15 Uhr, sein Fahrrad schiebend, in Saarwellingen auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Nalbach unterwegs, als ein silberfarbener Wagen mit großem Anhänger plötzlich anfuhr. In der Folge stürzte der Fußgänger samt Fahrrad auf den Gehweg. Der Autofahrer setzte allerdings seine Fahrt in Richtung Nalbach fort.