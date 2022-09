Konzert in Saarwellingen : Beim Duo Deep Talk trifft Gesang auf Kontrabass

Saarwellingen Im Kulturtreff „Altes Rathaus“ treten Sängerin Lydia Schiller und der Kontrabassist David Andres gemeinsam auf.

Die Sängerin Lydia Schiller und David Andres am Kontrabass treten am Freitag, 30. September, in Saarwellingen auf. Als Duo Deep Talk wollen die beiden ab 20 Uhr im Kulturtreff „Altes Rathaus“ einen spannenden Dialog voller spontaner Wendungen präsentieren, wie die Gemeinde Saarwellingen ankündigt. Lydia Schiller hat in Würzburg und New York Gesang studiert und lebt seit 2015 in Köln. David Andres hat seinen Lebensmittelpunkt bereits seit 2006 in der Domstadt und hat an der Kölner Musikhochschule Kontrabass und E-Bass studiert. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro.