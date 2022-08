Infrastruktur : Wie es nach dem Abriss der alten Festhalle in Saarwellingen nun weitergeht

Die Abrissarbeiten an der Festhalle Saarwellingen und dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus sind seit Mitte August abgeschlossen. Lediglich ein freier Platz erinnert noch an die Gebäudekomplexe. In den nächsten Wochen soll es mit den Erdarbeiten für die neue Festhalle weitergehen. Foto: Ruppenthal