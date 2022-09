Fahrradaktionstag : Familien steigen in Saarwellingen aufs Rad

Saarwellingen Der Feiertag zur Deutschen Einheit am Montag, 3. Oktober, steht in Saarwellingen im Zeichen der Familie und dies Fahrrades. Dann veranstaltet die Gemeinde zum 19. Mal den Familien-Fahrrad-Tag unter dem Motto „Rund um Saarwellingen“.

Beginnen kann man die Fahrradtour rund um Saarwellingen ab 9 Uhr an einem der folgenden Streckenposten: Schutzhütte Hoxberg-Alm, am Husarenkreuz Hoxberg, beim Hundesportverein Reisbach Auf der Kupp, am Sportplatz Schwarzenholz am Frauenwald, am Parkplatz Lachwald, Parkplatz Resa oder am ehemaligen Restaurant Waldstube. Getränke können an diesen Streckenposten käuflich erworben werden, Tee und Müsliriegel gibt es für die Fahrer umsonst. Allgemeines Ziel für die Teilnehmer ist um 14 Uhr die Schutzhütte Hoxberg-Alm. Teilnahmekarten können im Vorverkauf an der Infotheke des Rathauses oder am 3. Oktober vor Ort an den Streckenposten zum Preis von zwei Euro erworben werden. Diese Karte wird an jedem Streckenposten abgestempelt, und im Ziel gibt es ein Getränk für drei bis sechs Stempel und für eine voll gestempelte Teilnehmerkarte (sieben Stempel) ein Getränk und eine Rostwurst. Der Erlös aus den verkauften Teilnehmerkarten geht an die mitwirkenden Vereine. Die generelle Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Der Familien-Fahrrad-Tag ist eine Veranstaltung der Gemeinde Saarwellingen mit freundlicher Unterstützung von: THW Saarwellingen, DRK Ortsvereine Saarwellingen, Schwarzenholz und Reisbach, KV Rot-Weiße-Funken, Hundesportverein Reisbach, Getränke Brünnet und der Schutzhütte Hoxberg-Alm.