Die Bäckerei Welling in Saarwellingen beteiligt sich an der Aktion der Bäckerinnung Düsseldorf „Uns geht das Licht aus“. Unter dem Motto wollen die Bäcker die Politik darauf aufmerksam machen, nicht nur die Industrie, sondern auch das Handwerk zu unterstützen. Das Foto zeigt die Filiale in der Bahnhofstraße in Saarwellingen gegen 7 Uhr mit einer weitgehend kleinen Beleuchtung. Foto: Joachim Paul Foto: Joachim Paul