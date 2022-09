Deutschkurs : Deutschkurs für ukrainische Flüchtlinge war erfolgreich

Saarwellingen Nach einem erfolgreichem Kursverlauf verabschiedet sich Hildegund Rupp, Leiterin des Deutschkurses, der für ukrainische Flüchtlinge in Saarwellingen angeboten wurde. Aufgrund der zahlreichen ukrainischen Flüchtlinge war in der Gemeinde ein Deutschkurs ins Leben gerufen, um den Menschen das Klarkommen mit den stark veränderten Lebensumständen etwas zu erleichtern.

Der Kurs unter Leitung von Rupp startete im April in der Notkirche in Reisbach. Da die meisten Ukrainer allerdings im Ortsteil Saarwellingen leben, fiel schnell die Entscheidung, mit dem Kurs ins Haus der Jugend in der Saarwellinger Engelstraße umzuziehen. Dort fand der Unterricht regelmäßig einmal in der Woche statt.