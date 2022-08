Drei-Nationen-Ausstellung : Bonsai-Freunde laden zur Ausstellung in Reisbach ein

Grundsätzlich kann ein Bonsai so alt werden, wie die Baumart selbst in der Natur. Foto: dpa-tmn/Jan Woitas

Reisbach Die kleinen Bonsai-Bäume erfreuen sich nicht nur in Japan großer Beliebtheit, sondern auch in der Großregion. Die Bonsai-Freunde Saarwellingen laden am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, zur Drei-Nationen-Bonsai-Ausstellung in die Lohwieshalle nach Reisbach ein.