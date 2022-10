Ehepaar leicht verletzt : Unfall auf der A1 bei Nonnweiler-Primstal: Auto kommt ins Schleudern und landet auf Leitplanke

Nonnweiler Ein Ehepaar ist bei einem Unfall auf der A 1 nahe Nonnweiler-Primstal leicht verletzt worden. Was bisher bekannt ist.

Ein Ehepaar aus Frankreich ist bei einem Unfall auf der A1 bei Nonnweiler-Primstal am Samstag, 1. Oktober, leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.28 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Trier. Demnach überholte rund 800 Meter vor dem Rastplatz Peterberg ein Kombi-Fahrer (32) einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der Wagen kam dabei wegen Aquaplaning ins Schleudern, driftete nach rechts und kollidierte in der Folge mit der Schutzplanke. Danach überschlug sich das Auto und kam seitlich zur Fahrbahn auf der Leitplanke zum Stehen.