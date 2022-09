Auf regennasser Fahrbahn : Tödlicher Unfall auf der A 1 bei Nonnweiler: 16-Jähriger rutscht mit Motorrad gegen Leitplanke

Nonnweiler Bei einem Alleinunfall wurde am Mittwochmorgen auf der A 1 bei Nonnweiler ein 16-Jähriger tödlich verletzt. Was bisher bekannt ist.

Gegen 7.58 Uhr am Mittwochmorgen, 28. September, hat sich auf der A 1 Abfahrt Nonnweiler-Bierfeld ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Mittag mit. Ein 16-Jähriger aus Hermeskeil kam dabei ums Leben. Nach ersten Angaben der Beamten kam der junge Mann mit seinem 125er-Motorrad auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen und kollidierte anschließend mit der Leitplanke am rechten Straßenrand.