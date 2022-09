Feuerwehr im Einsatz : Brand bricht in St. Wendeler Wohnhaus aus – Familie ist betroffen

Foto: Tobias Horras - Feuerwehr St. Wendel 6 Bilder Zimmer brennt in Wohnhaus in St. Wendel

St. Wendel Starker Rauch kam der Feuerwehr am Donnerstag entgegen, als sie ein Wohnhaus in St. Wendel-Oberlinxweiler erreichten. In dem Gebäude war ein Brand ausgebrochen. Eine Familie lebt dort.

Zu einem Brand in einem Wohnhaus hat die Feuerwehr im St. Wendeler Stadtteil Oberlinxweiler am späten Donnerstagabend, 29. September, ausrücken müssen. Als der Alarm die Helfer erreichte, gingen diese davon aus, dass sich noch Menschen in dem betroffenen Gebäude aufhielten.

Deshalb brachen die Einsatzkräfte kurz vor 22 Uhr aus gleich fünf Löschbezirken zur Unglücksstelle auf. Als die Wehrleute ankamen, drang bereits dichter Qualm aus dem Haus. Der Rauch quoll aus dem Obergeschoss.

Feuer brach im Obergeschoss des Wohnhauses aus

Rasch stellte sich heraus, dass sich die Bewohner bereits in Sicherheit gebracht hatten. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben um eine Familie: Vater (51), Mutter (49) sowie deren 16 Jahre alte Tochter und der 18-jährige Sohn.

Die Feuerwehr fand nach Angaben eines Sprechers heraus, dass es in einem Zimmer im Obergeschoss brannte. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle, so dass sich der Brand nicht weiter ausdehnen konnte.

Bereits nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Wie ein St. Wendeler Polizeisprecher am Freitagmorgen auf SZ-Nachfrage berichtet, kehrten die Betroffenen noch in der Nacht ins Haus zurück, nachdem die Feuerwehr die Räume gelüftet hatte.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein brennender Mülleimer sowie ein Wäschekorb den Zimmerbrand ausgelöst haben. Die Ursache ist indes noch unklar. Ein Gutachter werde sich am Freitagvormittag einen Überblick verschaffen, um den Auslöser für den Zwischenfall herauszufinden. Der Schaden ist noch nicht bilanziert.