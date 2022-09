Fahndung nach Unfallfahrer dauert an : Schwerverletzte bei Unfall in Jägersburg

Symblfoto: Stefan Puchner/dpa Foto: dpa/Stefan Puchner

Jägersburg Auch am Mittwoch lief in Homburg die Fahndung nach einem Autofahrer, der am Dienstagabend in Jägersburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 19.20 Uhr war eine 77-jährige Frau mit ihrem weißen Peugeot auf der Kleinottweilerstraße (B 423) von der Ortsmitte Jägersburg in Richtung Kleinottweiler unterwegs.

In Höhe des Hotels am Brückweiher fuhr aus bislang ungeklärten Gründen ein mit zwei Männern besetzter Subaru Impreza auf den Peugeot auf. Der Aufprall war laut Polizeiangaben sehr heftig. Die 77-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt, der Beifahrer des Subaru trug schwere Verletzungen davon. Der Fahrer des Unfallautos, bei dem es sich um einen 30-jährigen Mann aus Homburg handeln soll, indes flüchtete nach Angaben der Polizei zu Fuß vom Unfallort. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. An einer ersten Suchaktion beteiligten sich auch Feuerwehren und das Technische Hilfswerk. Auch Drohnen wurden eingesetzt, bislang ohne Erfolg. Den Einsatzkräften bot sich vor Ort ein einziges Trümmerfeld. Die Aufräumarbeiten dauerten insgesamt sieben Stunden. Solange war die Straße für den Autoverkehr gesperrt.

Noch am Abend wurde auch ein Unfallgutachter einbestellt, weil der Unfallhergang nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden konnte. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe sich schnell herausgestellt, dass der Subaru nicht auf die Kennzeichen zugelassen ist, die sich am Auto befanden. Somit gestaltet sich die Fahndung auch schwierig. Es ist demnach davon auszugehen, dass sich hinter den falschen Autokennzeichen noch eine Straftat versteckt. Möglicherweise erklärt dies auch die Flucht des Fahrers. Die Ermittlungen dauern an.