Frisches Trinkwasser für Grundschüler : Lindgren-Grundschüler in Reisbach erhalten kostenloses Trinkwasser

Frisches, kostenloses Quellwasser bekommen die Astrid-Lindgren-Grundschüler dank eines neuen Trinkwasserspenders der Wasserwerke Saarwellingen. Foto: Lisa Resch

Reisbach Wer an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Reisbach Durst hat, braucht ab sofort nur an den neuen Trinkwasserspender zu gehen.

Sprudelndes oder stilles Wasser? Vor dieser Entscheidung stehen seit vergangener Woche die Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule in Reisbach. Denn am Dienstag wurde hier ein moderner Trinkwasserspender der Wasserwerke Saarwellingen in Betrieb genommen, welcher zukünftig alle Kinder der Schule kostenlos mit frischem Quellwasser aus Saarwellingen versorgt.

Unter dem Motto „Trink-Was-Saar“ stellten die Wasserwerke schon 2018 der Grundschule Gutberg in Saarwellingen einen Trinkwasserspender zur Verfügung, welcher finanziell vom dortigen Ortsrat unterstützt wurde. Die Schüler aus Reisbach und Schwarzenholz können sich nun täglich bei Bedarf am neu installierten Trinkwasserspender bedienen und haben die Qual der Wahl – mit oder ohne Blubberbläschen? Die Anschaffung des Trinkwasserspenders in der Reisbacher Grundschule wurde von den Ortsräten Reisbach und Schwarzenholz mit je 750 Euro unterstützt.