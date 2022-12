Zu den Gottesdiensten : Evangelische Kirchen im Kreis Saarlouis zu Weihnachten normal beheizt

Kreis Saarlouis Wer über die Weihnachtstage einen evangelischen Gottesdienst besucht, muss nicht frieren. Wie Volker Hassenpflug, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Saarlouis, mitteilt, werden die Kirchen und Gemeindezentren im Landkreis beheizt sein – genauso wie in den Vorjahren auch.

„Das gehört zur Grundbotschaft unserer Gottesdienste dazu: Sich geborgen zu fühlen und sich wohlzufühlen in einer Gemeinschaft“, sagt Hassenpflug. „Und mit von Kälte hochgezogenen Schultern auf einer kühlen Kirchbank ist das schwierig.“ Natürlich werde sich bemüht, möglichst viel Energie einzusparen – da seien er, sein Kollege Pfarrer Jörg Beckers und das Presbyterium der Gemeinde sich einig. So werde im Gemeindehaus der große Saal nicht mehr geheizt und über die Woche sei die Temperatur der Kirche deutlich herabgesenkt. Zu den Gottesdiensten bleibe die Kirche beheizt.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Schaffhausen mit den Gottesdienststätten in Schaffhausen und Überherrn werde die Temperatur in der Kirche lediglich um zwei Grad abgesenkt, sagt Pfarrerin Ira Köhler, und: „Wir haben kuschelige Fleecedecken, die können zusätzlich wärmen.“ Nach Silvester sollen die Gottesdienste im Gemeindehaus stattfinden, denn das sei kostengünstiger zu heizen.

Auch bei der Evangelischen Kirchengemeinde Dillingen wird zu den Gottesdiensten an Weihnachten die Kirche beheizt sein. Pfarrer Thomas Josiger kündigt jedoch an, dass die Gottesdienste ab Januar als Winterkirche im Gemeindehaus stattfinden. „Erst ab April geht es zurück in die Kirche.“ Eine Ausnahme sei allerdings der 8. Januar mit einem gemeinsamen Neujahrsgottesdienst aller Evangelischen Kirchengemeinden der Region. Und auch Pfarrer Reinhard Janich von der Evangelischen Kirchengemeinde Schwalbach betont: „Unsere beiden Gottesdienststätten in Schwalbach und in Bous werden weiterhin beheizt.“ Selbiges gilt für Lebach – auch dort wird die Kirche zu den Gottesdiensten beheizt, wie Ursula Conrad von der Kirchengemeinde bestätigt.