Krippenspiel in Gersheim : Kinderkrippenspiel diesmal in St. Alban

Gersheim Die traditionelle Aufführung an Heiligabend findet nicht in Reinheim sondern in Gersheim statt. Denn nur dieses Gotteshaus der Pfarrei Heilig Kreuz ist derzeit beheizt.

Nur noch ein zentrales Kinderkrippenspiel, eingebettet in einen Familiengottesdienst, wird es in diesem Jahr in der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim geben. Statt in den Kirchen Herbitzheim und Reinheim wird am Heiligabend um 15 Uhr in der „Hauptkirche“ St. Alban eines aufgeführt. Mit dabei ist dann die 24-köpfige Kinderschar, die in der Vorbereitung, die nach den Herbstferien begann, von Melanie Doller und Lena Gebhart darauf vorbereitet wurden. Beide machen es schon seit sechs Jahren gemeinsam, wobei in den letzten beiden Jahren wegen der Pandemie pausiert werden musste. Eigentlich sollte das Krippenspiel auch in Reinheim aufgeführt werden. Doch innerhalb der Pfarrei wird Gersheim als einzige der Kirchen geheizt und somit musste dorthin ausgewichen werden.