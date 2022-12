Jahresabschluss im Stadtrat Saarlouis : Rekordverdächtig schnell und harmonisch

Blick auf das Pfarrheim Beaumarais – auch dieser Stadtteil rückt in den Fokus von Entwicklungskonzepten. Foto: Johannes A. Bodwing

Saarlouis Das ist rekordverdächtig: 22 Tagesordnungspunkte in nur 25 Minuten handelte der Stadtrat Saarlouis in seiner letzten Sitzung 2022 ab. Das ist für dieses Gremium, in dem öffentliche Sitzung sich gern mal in die Länge ziehen, wirklich ungewohnt, ebenso wie die betont harmonische Stimmung in den Reden der Fraktionsvorsitzenden zum Jahresende.