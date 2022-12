Höhenretter aus Merzig-Wadern in Aktion : Superman besucht Kinder in der Saarlouiser Klinik

Höhenretter bescheren als Superman und Co. Kinder in Saarlouiser Klinik

Saarlouis Weihnachtsmann und Christkind sind out, Superman und seine Konsorten dagegen in. Jedenfalls für die Krankenhaus-Kinder in der Saarlouiser Marienhaus-Klinik St. Elisabeth.

Kam doch ebendieser Superman kurz vor Weihnachten glatt durchs Fenster geflogen und hatte für jedes der 35 Kinder ein Weihnachtstütchen dabei. Und für die Kinderstation gab es zudem noch einen Spendenscheck in Höhe von 2350 Euro, gestiftet von etlichen Unterstützerfirmen.

Superman und seine Mitstreiter – das waren Bernd Lambert, Denis Nauers, Thomas Schröder, Peter Leist und Brigitte Lambert von den Höhenrettern des Landkreises Merzig-Wadern, die sich bereits seit mehreren Jahren an Weihnachten vom Dach des Krankenhauses abseilen, um den Kindern eine ganz besondere Weihnachtsbescherung zu bieten.

Eduard Aspenleiter, Chefarzt der Kinderchirurgie, Anke Klauck, kaufmännische Direktorin, ihre Stellvertreterin Astrid Beck und Schwester Elisabeth Weber von der Stationsleitung freuten sich zusammen mit den Kindern über eine gelungene und keineswegs alltägliche Bescherungsaktion.