Bittere Schlappe für Siersburg

„Wir haben eine Riesenchance vertan, um wieder oben ranzurücken“, ärgerte sich Nico Granata nach dem Nachholspiel in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Rastpfuhl. Der Trainer des FV Siersburg musste am Mittwoch zuschauen, wie sein Team kurz vor der Pause in drei Minuten eine 2:0-Führung verspielte und noch 2:3 verlor. Siersburg verpasste es so, sich der Spitze auf vier Punkte zu nähern. Oben thront nun der Gegner, der den Siersburger Lokalrivalen SF Rehlingen-Fremersdorf nach 17 Spieltagen als Spitzenreiter ablöste. Von David Benedyczuk