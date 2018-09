später lesen Ganztagsschule Billinguale Schule stellt sich vor Teilen

Zu einem Infoabend lädt die Bilinguale Ganztagsgrundschule Siersburg Eltern und Erziehungsberechtigte der Schulneulinge 2019 ein. Am Dienstag, 25. September, um 18.30 Uhr stellt die Schulleitung mit dem Kollegium in der Mensa der Grundschule Siersburg die beiden Schulzweige am Standort vor: den klassischen Grundschulzweig und den deutsch-französischen, gebundenen Ganztagszweig. red