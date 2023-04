Großer Polizeieinsatz Großrazzia in Nalbach - Polizei fasst international agierende Drogenhändler

Riesiger Polizeieinsatz und filmreife Szenen am Freitagabend in Nalbach. Gegen 20:00 Uhr nahm die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landespolizeipräsidiums und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main fünf Männer im Alter von 28 bis 56 Jahren fest, die im Verdacht stehen, eine professionell angelegte Cannabisplantage betrieben zu haben.