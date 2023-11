Polizei Polizei erwischt Mutter und Kind auf dreister Diebestour

Nalbach · Das ist dreist: Eine 32-jährige Frau wurde mit ihrem zehnjährigen Sohn in der Mühlenstraße in Nalbach nach einem versuchten Trickdiebstahl angetroffen und festgehalten – am Sonntag gegen 12 Uhr, wie die Polizei berichtet.

27.11.2023 , 11:32 Uhr

Polizei erwischt Mutter und Kind auf dreister Diebestour (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand