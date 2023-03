Fußball Wallerfangen-Schreck kommt nicht in Tritt

Die Chancen, dass Körprich-Bilsdorf den Favoriten wieder ärgert, sieht Klein allerdings als nicht hoch an. Die SG kam nach der Winterpause nicht in Tritt. Die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Hermes kassierte zwei Niederlagen und holte ein Remis. „Man muss einfach sagen, dass wir eine schlechte Vorbereitung hatten“, erklärt Klein. Der SG stand des Öfteren kein Trainingsplatz zur Verfügung. Ihr Rasenplatz konnte bei Winter-Wetter mehrmals nicht genutzt werden. Am Ausweichplatz in Piesbach sind die Arbeiten zur Sanierung der Kunstrasendecke noch nicht abgeschlossen. Und der Hartplatz in Bilsdorf, der nicht mehr dem Verein, sondern einer Interessengemeinschaft Bolzplatz gehört, ist nicht mehr bespielbar. „Deshalb waren wir viel in der Halle und wir sind viel gelaufen“, erklärt Klein. Ein weiterer Punkt für den schwachen Start ist, dass es bei der SG einige kranke und verletzte Spieler gab. Akim Gemmel (Schulterverletzung) und Kilian Ludwig (Beinbruch) werden wohl bis Saisonende ausfallen.