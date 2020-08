Ensdorf Ein Konzert für 250 Besucher unter freiem Himmel veranstaltet die Gemeinde Ensdorf im Freibad.

Die vier Musiker spielen in ihrem Bühnenprogramm zeitlose Klassiker der Popgeschichte. Am Schlagzeug und an den Keyboards sind mit Patrik Weber und Manfred Schärf sowie am Bass mit Luigi Burgio ebenso versierte wie langjährige Bandmitglieder und Kollegen von Sänger Andreas Nagel am Start.