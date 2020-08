Polizei Saarlouis sucht Zeugen : Rollerfahrer flüchtet nach Unfall in Ensdorf

Ensdorf Die Polizei-Inspektion Saarlouis sucht nach einem Rollerfahrer, der am Sonntag in der Provinzialstraße Ensdorf ein Auto beschädigte. Der Fahrer beging Fahrerflucht

Ein Rollerfahrer hat am Sonntag, 2. August, in Ensdorf ein Auto beschädigt und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.05 Uhr in der Provinzialstraße in Ensdorf. Dort wollte ein Autofahrer aus dem Kreisverkehr kommend links auf einen Parkplatz abbiegen, als ihn dabei ein Rollerfahrer überholte und mit dem Pkw im Bereich des linken Vorderrades zusammenstieß. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Fraulautern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, verletzt wurde niemand.