Schwer angeschlagen : Dank Panzerband und Kabelbinder ins Ziel

Ensdorf Schwieriger Saisonstart für Ensdorfer Rennteam MDM Racing auf dem Lausitzring.

Nach langem coronabedingtem Warten trat das Team hochmotiviert zum ersten Renn-Wochenende der nationalen Langstreckenserie NES 500 am Lausitzring an. Im Sprint-Rennen um die DMV-BMW- Challenge ging in Rennen 1 Chris Groth und in Rennen 2 Alexander Beeb an den Start. Nach durchwachsenem Qualifying – das Team kam nur auf den 34. und vorletzten Startplatz – wurden noch Verbesserungen am Auto vorgenommen, die sich positiv auswirkten. So konnten sich Groth und Beeb im Rennen immerhin etwas nach vorne arbeiten. Am Ende standen aber lediglich die Plätze 28 und 29 zu Buche.